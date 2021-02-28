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رئيس وزراء التشيك يكشف محاولة اغتياله وعائلته على أيدي مجهول

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، اليوم الأحد، أن الشرطة التشيكية أخبرته مطلع يناير الماضي بأن هناك شخصا يريد قتله وأفراد عائلته.

 

وفي تصريحات صحفية قال المسؤول: "لقد أخبرتني الشرطة في 8 يناير بوجود شخص يهدد بقتلي أنا وأفراد عائلتي رميا بالرصاص، وبعد ذلك تم وضع منزلنا تحت حراسة".

 

من جانبها، قالت الشرطة التشيكية عبر صفحتها في "تويتر" إن أجهزة الأمن في العاصمة براغ فتحت دعوى جنائية بحق الشخص الذي هدد رئيس الحكومة. فيما أوردت وسائل إعلام أن الشخص المذكور ويدعى لوكاش براهاتشيك، احتجز من قبل الشرطة الإسبانية بوساطة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك قرب بيت كان يقيم به في مدينة برشلونة.

 

وذكرت وسائل الإعلام أن براهاتشيك كان يطالب بابيش بالتنحي عن منصبه خلال خمسة أيام، مهددا بقتله هو وأفراد عائلته في حال رفضه.

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محاولة الاغتيال رئيس وزراء التشيك

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