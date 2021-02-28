بريطانيا تدين هجمات الحوثيين على المملكة

أدانت المملكة المتحدة، اليوم الهجمات التي اطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالصاروخ الباليستي والطائرات دون طيار “مفخخة” على المملكة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية ومأرب، مضيفًا أن هذه الهجمات تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المتسببين بها ليسوا جادين في عملية السلام ولا في حماية الشعب اليمني.