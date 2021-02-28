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إنتر ميلان يسحق جنوى بثلاثية ويعزز صدارته في الدوري الإيطالي

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
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حقق فريق إنتر ميلان فوزاً ثميناً ومستحقاً 3-0 على ضيفه جنوى  اليوم الأحد  في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.


ارتفع رصيد إنتر الذي حقق انتصاره الخامس توالياً في البطولة، إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يحل ضيفاً على روما في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.


في المقابل، تجمد رصيد جنوى، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ السادس من يناير الماضي، عند 26 نقطة في المركز الـ13.


وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة الأولى، محرزاً هدفه الـ18 في البطولة هذا الموسم، في المركز الثاني بقائمة الهدافين، بفارق هدف وحيد خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.


وأضاف ماتيو دارميان الهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم سجل البديل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 79.

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