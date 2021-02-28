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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفة نقل رمال وتجريف للتربة في مدينة الرياض

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
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 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة في مدينة الرياض لمخالفته نظام البيئة، الذي يمنع ذلك دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة مستخدمة في تجريف التربة ونقلها، تعود ملكيتها لمواطن ويعمل عليها مخالف لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الهندية، وجرى إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وحث المتحدث الرسمي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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