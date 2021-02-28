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"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير العدل أكد أن ما يتردد حول قيم رسوم التسجيل مبالغ فيها وغير صحيحة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد أن أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضي ورسوم التقاضي وأوهموا المواطنين بها.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رسوم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه، مشيرا إلى أن البعض روج كذبا أن المواطن سيدفع 18 ألف جنيه عن شقة مساحتها 100 متر وهذا غير صحيح.

وشدد على أن رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أى تغيير، مؤكدا أن رسم المساحة جزء من رسم التسجيل.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هناك حديث عن تخفيض أو تقسيط نسبة 2.5 % قيمة التصرفات العقارية، لافتا إلى أنه في حالة بيع الشقة مرتين في العام سيكون رسم التسجب في المرة الثانية 1%.

وأكمل: "نسبة 2.5% قيمة التصرفات العقارية مقبولة وطبقة في معظم دول العالم".

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