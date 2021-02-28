إزالة ١٣ حالة تعدٍ فى المهد على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي



وكذلك المرور علي مدارس المراحل الأساسية ومدارس التعليم الفني لمتابعة مستوي النظافة العامة داخل وخارج المدارس وتم الإتفاق علي المساهمة بتشجير وتجميل محيط المدارس بمشاركة أصحاب الصوب والمشاتل تحسينا للشكل الحضاري والجمالي بحضور الأستاذ إبراهيم أبو طالب، رئيس الوحدة.



فضلا عن صيانة كشافات الإنارة العامة بالطريق السياحي شكشوك القاهرة عن طريق سيارات الكهرباء الخاصة بمجلس المدينة، ضمن أعمال المتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكشافات وأسلاك وأعمدة الإنارة العامة.



كما تابع رئيس المركز انتظام أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالوحدات الصحية بالمدينة والقري وإقبال المواطنين للحصول علي التطعيمات للاطفال وتوفير الراحة والنظام للوافدين.

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، فى إزالة عدد ١٣ حالة تعدٍ فى المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.وقال مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم إزالة عدد ٦ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني زمام جمعية شكشوك للائتمان الزراعي علي مساحة ١٠٥٠ متر (٦قيراط)، بالإضافة إلى إزالة عدد ٦ حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني بحوض الجناين التابع للوحدة المحلية بالنصارية علي مساحة ٨٧٥ متر (٥قراريط)، وكذلك ردم مسطح خرساني واساسات مخالفة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية لسنرو القبلية علي مساحة ٣٥٠ متر(قيراطان).وتم إزالة كافة المخالفات وتسليم المواقع خالية الي مديري الجمعيات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تحت إشراف الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري ورؤساء القرى، عاشور حبشي، محمود الجمال، والأستاذة سعاد السيد.علي صعيد آخر إستقبلت الوحدة المحلية بأبو شنب الأستاذ رجائي، مدير مكتب استشاري الاتحاد الأوروبي لعمل إحلال وتجديد بمحطة المعالجة بابو شنب والحصول على موافقة أصحاب الأراضي علي تغيير المواسير بقطر أكبر من الموجودة حاليا لتجنب حدوث أي معوقات مستقبلية بحضور الأستاذة شاهيناز رجب، رئيسة الوحدة.وفيما يخص الوحدة المحلية بابوكساه تابع رئيس المركز إستكمال أعمال بناء كوبري السبعين كما تم توفير عدد ٤ كوع بولي بروبلين قطر ٩ بوصة لإنهاء أعمال خط عداية حزين البلتاجي أعلي الكوبري بالمشاركة المجتمعية.