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القبض على صيدلي بحوزته كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بإمبابة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة قيام مالك ومدير إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائه متخذًا من الصيدلية ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية سالفة الذكر وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، مبلغ مالي، هاتف محمول.


وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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