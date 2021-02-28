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الصحة بالدقهلية: "مش هنسيب ولا طفل حتى لو في عرض البحر دون تطعيم ضد شلل الأطفال" (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال انطلقت اليوم على مستوى الجمهورية، وستستمر لمدة 4 أيام.

وأشارت "مكي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون تطعيم مليون طفل وطفلة بالمحافظة، موضحا أن مواعيد تطعيم الأطفال تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا، لافتا إلى أن هناك 6200 عضو طبي يشارك في تنفيذ الحملة موزعين على فرق ثابتة ومتحركة.

وأضاف، "مش هنسيب ولا طفل حتى لو في عرض البحر دون الحصول على التطعيم".

وتستهدف الحملة تطعيم 16،7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

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