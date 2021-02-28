تفاصيل أول يوم لانطلاق وعمل الموقع الإلكتروني لتلقى لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل ٤٥ ألفًا و٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك خلال أول ١٢ ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.



وتوضح "الفجر" كواليس التسجيل باليوم الاول للموقع وأعداد الفئات التي قامت بالتسجيل كالأتى:





- تسجيل ٤٥ ألفًا و٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا



- تسجيل ٦ آلاف و٦١٥ من العاملين بالقطاع الطبي



- تسجيل ٣٢ ألفًا و١٧٢ من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة



- تسجيل ٦ آلاف و٦٤٢ مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن



- استقبل الخط الساخن للوزارة (١٥٣٣٥)، ٢١٧ اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم





- تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات، وهم (العاملين في القطاع الطبي، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن)





- تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا







