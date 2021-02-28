كارمن لبس تنعى يوسف شعبان برسالة مؤثرة



نعت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ الفنان الراحل يوسف شعبان برسالة مؤثرة، إذ كتبت: "وفاة الفنان الكبير والعظيم يوسف شعبان خسارة كبيرة لمصر وللفن الله يرحمه تعازيّ لأهله وأولاده وشعب مصر ".



وتوفي يوسف شعبان، ظهر الأحد، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب عضو مجلس نقابة المهن التثميلية، عزوز عادل: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير ⁧يوسف شعبان، ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".



كانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت دخول يوسف شعبان غرفة العناية المركزة في مستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.