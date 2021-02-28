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البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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أدان البرلمان العربي بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جازان ومدينة خميس مشيط .

 

وأكد البرلمان العربي، أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف بها المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتحدا سافر للقانون الدولي والأعراف الدولية.

 

كما  أكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية،  فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي اعتداء غادر.

 

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من النظام الإيراني، وخرقها  الدائم خرق للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية.

 

كما أشاد البرلمان العربي بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.

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