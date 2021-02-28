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مهندسة ديكور تُحذر من استخدام اللون الأصفر في غرف النوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت منيرة الجمسي، مهندسة الديكور، إن طاقة اللون الاحمر مرتفعة، ومن الممكن استخدامه في غرفة المعيشة من خلال "كنبة واحدة، معقبة: "زمان كانوا بيعذبوا الناس في غرف حمراء، طاقته مرتفعة جدًا".

وتابعت "الجمسي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن اللون الني يستخدم بنسبة 30% في غرف المعيشة، لأنه يحفز الذكريات السيئة، وفي حال استخدامه في غرفة النوم لا بد من استخدامه بنسبة تقل عن 20%.

وشددت على ضرورة قياس مساحة المنزل قبل شراء الأثاث، حتى يكون الفرش مناسب للمنزل، معقبة: "مينفعش أجيب أثاث يضيق المنزل، لازم نختار حاجات بسيطة وحجمها صغير خاصة في المساحات القليلة".

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