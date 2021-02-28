Advertisements

رئيس جامعة الأزهر يتناول الطعام وسط الطلاب في المدينة الجامعية

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
توجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل بالمدينة الجامعية؛ من تسكين وتغذية وغير ذلك عقب انتهائه من جولته المسائية للاطمئنان على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة بنين بالقاهرة،

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، والتقى رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب، واطمأن منهم على سير الامتحانات بمختلف الكليات، وطالبهم بضرورة وأهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
 
وفتح رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول فتح مسجد المدينة الجامعية؛ لادائهم الصلوات به، وسط التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
 
وأوضح رئيس الجامعة أنه قام بمخاطبة وزارة الأوقاف للتنسيق بهذا الشأن، وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على تناول طعام الغداء وسط أبنائه الطلاب، محذرًا لهم من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين طلاب الجامعة؛ بهدف نشر الطاقة السلبية بين صفوف الطلاب والنيل منهم، وتعطيلهم عن تحصيل ومذاكرة دروس العلم كل في تخصصه.

وفي ختام جولته أشاد طلاب المدينة الجامعية بجهود قيادات جامعة الأزهر، والتي تقوم بمتابعة جميع مجريات العملية التعليمية بمختلف الكليات، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

الضريبة كما هي.. ننشر نص التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 6 ساعات

هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد وادي دجلة في الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات