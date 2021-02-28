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رئيس جامعة الأزهر يتناول الطعام وسط الطلاب في المدينة الجامعية
الأحد 28/فبراير/2021 - 07:48 م
محمود الجلاد
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توجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل بالمدينة الجامعية؛ من تسكين وتغذية وغير ذلك عقب انتهائه من جولته المسائية للاطمئنان على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة بنين بالقاهرة،
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، والتقى رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب، واطمأن منهم على سير الامتحانات بمختلف الكليات، وطالبهم بضرورة وأهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
وفتح رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول فتح مسجد المدينة الجامعية؛ لادائهم الصلوات به، وسط التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس الجامعة أنه قام بمخاطبة وزارة الأوقاف للتنسيق بهذا الشأن، وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على تناول طعام الغداء وسط أبنائه الطلاب، محذرًا لهم من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين طلاب الجامعة؛ بهدف نشر الطاقة السلبية بين صفوف الطلاب والنيل منهم، وتعطيلهم عن تحصيل ومذاكرة دروس العلم كل في تخصصه.
وفي ختام جولته أشاد طلاب المدينة الجامعية بجهود قيادات جامعة الأزهر، والتي تقوم بمتابعة جميع مجريات العملية التعليمية بمختلف الكليات، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، والتقى رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب، واطمأن منهم على سير الامتحانات بمختلف الكليات، وطالبهم بضرورة وأهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
وفتح رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول فتح مسجد المدينة الجامعية؛ لادائهم الصلوات به، وسط التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس الجامعة أنه قام بمخاطبة وزارة الأوقاف للتنسيق بهذا الشأن، وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على تناول طعام الغداء وسط أبنائه الطلاب، محذرًا لهم من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين طلاب الجامعة؛ بهدف نشر الطاقة السلبية بين صفوف الطلاب والنيل منهم، وتعطيلهم عن تحصيل ومذاكرة دروس العلم كل في تخصصه.
وفي ختام جولته أشاد طلاب المدينة الجامعية بجهود قيادات جامعة الأزهر، والتي تقوم بمتابعة جميع مجريات العملية التعليمية بمختلف الكليات، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.
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