رئيس جامعة الأزهر يتناول الطعام وسط الطلاب في المدينة الجامعية



وأوضح رئيس الجامعة أنه قام بمخاطبة وزارة الأوقاف للتنسيق بهذا الشأن، وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على تناول طعام الغداء وسط أبنائه الطلاب، محذرًا لهم من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين طلاب الجامعة؛ بهدف نشر الطاقة السلبية بين صفوف الطلاب والنيل منهم، وتعطيلهم عن تحصيل ومذاكرة دروس العلم كل في تخصصه.



وفي ختام جولته أشاد طلاب المدينة الجامعية بجهود قيادات جامعة الأزهر، والتي تقوم بمتابعة جميع مجريات العملية التعليمية بمختلف الكليات، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.

وفتح رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول فتح مسجد المدينة الجامعية؛ لادائهم الصلوات به، وسط التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.