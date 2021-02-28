Advertisements

وزيرة الثقافة: دعم قرينة السيسي لجائزة الدولة للمبدع الصغير قوة دفع للأطفال والشباب (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إن دعم قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي لجائزة الدولة للمبدع الصغير يعطي قوة دفع للأطفال والشباب، مؤكدة أن هذه الجائزة تمثل إنجاز قوي وجديد للدولة المصرية في هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى دعم كبير من الدولة المصرية.

وأضافت "إيناس" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هذه الجائزة تُضاف إلى الجوائز الكبرى التي تقدمها الدولة ولاسيما بعد التصديق عليها من الرئيس السيسي لأول مرة يحدث على مستوى الوطن العربي.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الضوابط التي ستتحكم في منح جائزة الدولة للمبدع الصغير لمستحقيها، كما أنه سيكون هناك لجان علمية متخصصة ستقوم بالتقييم لمنح هذه الجائزة التي ستؤثر بالإيجاب في فكر وحياة ومسار عمل كل طفل وشاب مصري.

أخبار تهمك

الكشف عن طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟

منذ ثلث ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد وادي دجلة في الدوري المصري

منذ ساعة

الضريبة كما هي.. ننشر نص التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات