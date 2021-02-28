وزيرة الثقافة: دعم قرينة السيسي لجائزة الدولة للمبدع الصغير قوة دفع للأطفال والشباب (فيديو)

قالت إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إن دعم قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي لجائزة الدولة للمبدع الصغير يعطي قوة دفع للأطفال والشباب، مؤكدة أن هذه الجائزة تمثل إنجاز قوي وجديد للدولة المصرية في هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى دعم كبير من الدولة المصرية.



وأضافت "إيناس" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هذه الجائزة تُضاف إلى الجوائز الكبرى التي تقدمها الدولة ولاسيما بعد التصديق عليها من الرئيس السيسي لأول مرة يحدث على مستوى الوطن العربي.



وأشارت إلى أن هناك العديد من الضوابط التي ستتحكم في منح جائزة الدولة للمبدع الصغير لمستحقيها، كما أنه سيكون هناك لجان علمية متخصصة ستقوم بالتقييم لمنح هذه الجائزة التي ستؤثر بالإيجاب في فكر وحياة ومسار عمل كل طفل وشاب مصري.

