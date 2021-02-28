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محطة مياه القناطر الخيرية تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه القناطر الخيريه المرشحه على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM» للمرة الثالثة.

جاء ذلك بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادةو اعتمادها من الجهة المانحة، والتي يتم تجديدها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأكد مجاهد، على أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظه القليوبية.

وأضاف أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

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