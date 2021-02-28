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96.92 % نسبة حضور طلاب الرابع الابتدائي بامتحان الفصل الدراسي الأول

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أدى 2 مليون و20 ألف و994 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 96.92%، من إجمالي 2 مليون و85 ألف و235 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: (الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

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مده ساعتين امتحان النقل الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع

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