الكشف عن طبيعة إصابة نجم الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن طبيعة إصابة حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتى أدت لغيابه عن بعثة الفريق لخوض مباراة تونجيت السنغالي، في دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك قد تعادل أمام تونجيث السنغالي، سلبيًا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المصدر، أن حازم إمام يعانى من شد قوى فى عضلة السمانة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلى فى الوقت الحالي.





وأشار المصدر، أنه من المفترض أن يكون حازم إمام جاهزًا للتواجد مع بعثة الزمالك في رحلة تونس، لمواجهة الترجي يوم 6 من شهر مارس المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يغيب حازم إمام عن مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة، والتي ستقام يوم غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





