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الكشف عن طبيعة إصابة نجم الزمالك
الأحد 28/فبراير/2021 - 07:59 م
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن طبيعة إصابة حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتى أدت لغيابه عن بعثة الفريق لخوض مباراة تونجيت السنغالي، في دوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد تعادل أمام تونجيث السنغالي، سلبيًا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأكد المصدر، أن حازم إمام يعانى من شد قوى فى عضلة السمانة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلى فى الوقت الحالي.
وأشار المصدر، أنه من المفترض أن يكون حازم إمام جاهزًا للتواجد مع بعثة الزمالك في رحلة تونس، لمواجهة الترجي يوم 6 من شهر مارس المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يغيب حازم إمام عن مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة، والتي ستقام يوم غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
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