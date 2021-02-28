برلماني يُفجر مفاجأة عن أهم التعديلات المتوقعة لتخفيف رسوم الشهر العقاري (فيديو)

قال النائب إيهاب العمدة، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة التشريعية لمجلس النواب ناقشت التعديلات المطروحة من قبل حزب مستقبل وطن، بشأن تعديل أحكام قانون الشهر العقاري، واحكام الضريبة العامة على الدخل.



وتابع "العمدة"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن التعديلات المطروحة على القانون تتمثل في إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي كان يُلزم الجهات الحكومة، بعدم التعامل مع أصحاب العقارات الغير مسجلة، وتخفيض قيمة التصرفات العقارية لـ1% بدلًا من 2.5%.



ولفت إلى أن التعديلات شملت دفع ضريبة التصرفات العقارية على 3 أقساط متساوية، مشيرًا إلى أن التعديلات على المشروع تدل على ان البرلمان منحاز للمواطن المصري، وتم الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات، بشكل كامل سواء من الأغلبية أو المعارضة.

