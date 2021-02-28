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صفاء أبو السعود: يوسف شعبان من أهم فنانين جيله
الأحد 28/فبراير/2021 - 08:03 م
الفجر الفني
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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد رحلة عطاء فني طويلة، كان خلالها واحدا من أهم فنانين جيله، وظل محافظا على مستواه، فنجح في تقديم الكثير جدا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.
وقالت "أبو السعود" أن الفنان يوسف شعبان، كان بارعا في ترك بصماته الخاصة، ليس فقط في أعماله، ولكنه جعل بصماته علامة بارزة في تاريخ الفن المصري والعربي بأكمله، رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان.
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