صفاء أبو السعود: يوسف شعبان من أهم فنانين جيله

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد رحلة عطاء فني طويلة، كان خلالها واحدا من أهم فنانين جيله، وظل محافظا على مستواه، فنجح في تقديم الكثير جدا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.



