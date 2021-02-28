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هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أندوجار أوليف الخبير التحكيمي يعتقد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني لا يستحق الطرد أمام أشبيلية في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ميسي حصل على بطاقة صفراء عقب عرقلة فرناندو نجم إشبيلية في نهاية الشوط الأول ثم ارتكب خطأ على جول كوندي نجم أشبيلية بعدما أسقطه في كرة مشتركة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن لاعبو أشبيلية طالبوا بحصول ميسي على بطاقة صفراء ثانية مما يعني طرده في المباراة علماً بأن برشلونة فاز بهدفين نظيفين وليو ميسي هدفاً في المباراة.

وقال أوليف الخبير التحكيمي في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية :"البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها ميسي كانت قاسية، كما لا يمكن إظهار بطاقة حمراء في اللعبة المشتركة بين ميسي وكوندي لاعب إشبيلية".

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