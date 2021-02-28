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رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس بسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب عرض موقف تنفيذ المنظومة بمحافظة بورسعيد، التي شهدت التشغيل التجريبي للمنظومة.

فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور ومشاركة رؤساء الهيئات الثلاث للمنظومة والمديرين التنفيذيين.  

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، موجها بعقد اجتماع شهري لمتابعة موقف تنفيذ المنظومة، كم تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تكليف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالتنسيق بين الهيئات الثلاث التي تقوم على تنفيذ المنظومة، وهي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد،  وهيئة التأمين الصحي، بما يُسهم في تذليل العقبات وحل المشكلات.
 
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، موضحا أنه تم تسجيل 617 ألف مواطن على المنظومة إلكترونيا بالمحافظة، وتم تقديم 3.5 مليون خدمة صحية، إلى جانب إجراء 36 ألف عملية جراحية في إطار المنظومة.  
 
وأوضح أنه سيتم تطبيق المنظومة في محافظة الأقصر على مرحلتين، وأن المنظومة شهدت تسجيل 810976 مواطنا من المحافظة، وفي السياق ذاته، عرض الموقف الإنشائي ونسب التنفيذ الخاصة بالوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة والتي بلغت مراحل متقدمة.
 
وفيما يتعلق بتطبيق المنظومة بمحافظة الاسماعيلية، أشار الدكتور أحمد السبكي إلي أن المرحلة الأولي تشمل عدد 3 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا، بينما تتضمن المرحلة الثانية 9 مستشفيات و32 وحدة ومركزا صحيا، مضيفا أنه تم تسجيل ما يزيد عن 1،143 مليون مواطن للاستفادة من المنظومة في محافظة الإسماعيلية.
 
وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تتضمن عدد 2 مستشفى، وعدد 10 وحدات ومراكز صحية في المرحلة الأولي، وعدد 6 مستشفيات و13 وحدة ومركزا صحيا في المرحلة الثانية، وأنه تم تسجيل 91401 مواطن في المنظومة من أبناء المحافظة، كما استعرض الموقف الانشائي ونسب التنفيذ للمنشآت الطبية المُستهدفة.

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