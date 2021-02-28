التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروعات منظمة المخلفات الصلبة بالمقطم ومنشأة ناصر (فيديو)

كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالمقطم ومنشأة ناصر.



وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هذه المحطات بمثابة نقطة المناولة التي يتم فيها تجميع المخلفات بطاقة استيعابية تصل إلى 200 طن يوميًا، قبل أن يتم نقلها إلى مصنع التدوير في 15 مايو.



وأشار إلى أن هناك من 15 إلى 25% من المخلفات التي يتم دفنها بشكل نهائي، أما باقي مخلفات التدوير فيتم عن طريقها إنتاج سماد عضوي محسن ووقود يتم استخدامه في بعض المصانع، موضحًا أن هذا المصنع قائم على مساحة 5540 متر بمحافظة القاهرة بمنطقة المقطم وهناك آخر في منطقة منشأة ناصر الذي يخدم المنطقة الشمالية مع تدريب الكوادر التي ستقوم بالعمل فيها.

