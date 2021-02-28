البيتكوين يتراجع إلى أدنى مستوى في 20 يوما

تراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ الثامن من فبراير في معاملات هزيلة، اليوم الأحد، ونزلت 3.7% عن إغلاق يوم الجمعة مع استمرار هبوطها عن المستوى القياسي المرتفع الذي يقترب من 60 ألف دولار.





وكانت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم قد ارتفعت بما يصل إلى 70% منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسيا عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثمارا رئيسيا وأداة للمدفوعات، بحسب “رويترز”.





بدوره، رفض تشارلي مونجر، نائب رئيس شركة Berkshire Hathaway وشريك Warren Buffett التجاري منذ فترة طويلة، الارتفاع الصاروخي لسعر سهم Tesla وموجة الصعود المحمومة للعملة المشفرة بيتكوين التي شهدت قفزات تاريخية.





وخلال مقابلة في الاجتماع السنوي للمساهمين في صحيفة “ديلي جورنال”، سُئل مونجر عما إذا كان يعتقد أنه من الجنون أن تصل عملة بيتكوين إلى 50 ألف دولار أم أن قيمة تسلا للسيارات الكهربائية تصل إلى تريليون دولار فقال ساخراً : “لا أعرف أيهما أسوأ”، بحسب موقع cnbc.com.





ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 743% العام الماضي، على الرغم من انخفاضها حاليًا بنحو 3% لعام 2021.





وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 689 مليار دولار. واصلت Bitcoin الارتفاع إلى أكثر من 50 ألف دولار خلال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت Tesla أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة.