مهندسة ديكور: اللون الأصفر يزيد من السعادة في هذه الحالة

قالت منيرة الجمسي، مهندسة الديكور، إن هناك ضرورة لاستخدام الألوان الفاتحة في الديكور، لأنها تؤدي إلى الشعور بالهدوء مثل فواتح الأخضر والأزرق.



وتابعت "الجمسي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن اللون الأحمر يؤدي إلى زيادة التركيز، ولا بد من استخدامه في الديكور بنسب قليلة، معقبة: "اللون الاحمر أحطه في قطعة أثاث واحدة، أو إكسسوار".



ولفتت إلى أن اللون الأصفر يزيد من السعادة عند وضعه بكمية قليلة، لذلك يفضل وضعه في المطبخ، معقبة: "لما أرجع البيت بيكون عندي ضغوط، ووضع اللون الأصفر يزيد السعادة، وبالتالي يتم عمل الطعام في جو من السعادة".

