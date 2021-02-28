تعادل إيجابي مُثير بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول

تعادل الأهلي أمام ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة المقامة على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

البداية القوية في المباراة كانت من جانب فريق طلائع الجيش حيث مرر عمرو جمال كرة بينية رائعة إلى المنطلق من الخلف أحمد سمير وضعه منفردًا بمحمد الشناوي ليسددها سمير ويتصدى لها حارس مرمى الأهلي ببراعة ويُنقذ فريقه من هدف محقق مع حلول الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

بدأ الأهلي رويدًا رويدًا بالدخول في أجواء المباراة بعد الربع ساعة الأولى حيث سدد حسين الشحات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16 لكن محمد بسام حارس فريق طلائع الجيش تصدى لها وأبعدها عن منطقة جزاء فريقه.

ومرر عمرو السولية تمريرة بينية رائعة إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء لكن الأخير لم يتمكن من السيطرة على الكرة وتخرج إلى ركلة مرمى كادت من الممكن أن تُشكل خطورة على دفاعات الطلائع لو نجح الشحات في استغلالها.

وسقط بدر بانون على أرضية ملعب المباراة دون تدخل من أحد ليتدخل الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة ويتلقى المدافع المغربي العلاج ثم يعود ويستكمل اللقاء مع الدقيقة 20.

وحصل جونيور أجاي لاعب الاهلي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعدما قام بعركلة أحمد هاني ظهير أيمن فريق الطلائع المنطلق من الخلف بعدما قطع الكرة في وسط الملعب ليحتسب محمود البنا ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء محمد الشناوي ليسددها أحمد سمير داخل الشباك محرزا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 26.

بعد الهدف الأول للطلائع بدأ لاعبو الفريق الأحمر في شن الغارات الهجومية على مرمى طلائع الجيش حيث انطلق محمد مجدي أفشة من وسط الملعب لكن تصويبته مرت بسلام على محمد بسام.

وفي الدقيقة 32 مرر محمد مجدي أفشة الكرة عرضية رائعة على رأس جونيور أجاي الذي وضعها ببراعة وإتقان داخل الشباك معلنا هدف التعادل للأهلي لم ينجح محمد بسام حارس طلائع الجيش في التعامل معها وتسكن الشباك.

وحصل عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله باليد في وجه أيمن أشرف الذي تلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي بالأهلي وعاد مرة أخرى لاستكمال اللقاء.

وتهيأت الكرة على حدود منطقة الجزاء لحمدي فتحي في الدقيقة 38 الذي سدد كرة قوية ذهبت في أحضان الحارس محمد بسام ليسقط أحمد علاء مدافع طلائع الجيش داخل أرضية الملعب ويتلقى العلاج ثم يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على مستوى النتيجة لكنها شهدت حصول حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلته لمحمد ناصف، لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.