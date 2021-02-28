محافظ الإسكندرية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 860 ألف طفل بالمحافظة



وأشار "الشريف"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم استقبلوا مليون جرعة ضد شلل الأطفال وجاهزة لتطعيم الأطفال، موضحا أن هناك 165 وحدة ثابتة ومتحركة تتولى عملية تطعيم الأطفال في كل أرجاء بالمحافظة.



وتستهدف الحملة تطعيم 16،7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.



قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنهم يستهدفون تطعيم 860 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالحملة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة، ومستمرة لمدة 4 أيام.