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الشهر العقاري يوضح المستندات المطلوبة لنقل الملكية (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة المختصة بنقل الملكية، لافتا إلى أنه تم تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة ومجلس النواب يعملان على تخفيف الإجراءات عن المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية.

وأشار جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن أوراق نقل الملكية هي عقد مسجل وشهادة قيد بعدم وجود مخالفات وكشف رسمي من الضرائب العقارية.

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