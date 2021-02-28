نشرة أخبار قنا اليوم الأحد 28-2-2021 .. وفاة طبيب متأثرا بكورونا وضبط هارب من السجن650 عاما

- وفد من بنك التعاون الدولي يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة قنا





ولقد قام أعضاء الوفد بزيارة مشروع الصرف الصحي بمدينة نقادة، وهو احدي مشروعات التي يمولها البنك الدولي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



- ضبط صاحب شركة مقاولات هارب من 650 حكمًا قضائيًا متنوعًا في قنا وبحوزته مواد مخدرة



تمكنت مباحث مركز شرطة دشنا، برئاسة الرائد هشام الجوهري، معاون أول المباحث، من ضبط هارب من 650 حكمًا قضائيًا متنوعا، وبحوزته لفافتين من الأفيون المخدر.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد تمكن النقباء باسل علاء وأحمد حسن، معاوني المباحث، من ضبط أشرف.ت.ا، 53 عاما، صاحب شركة مقاولات، مقيم دشنا، بتفتيشه عثر بحوزته علي لفافتين افيون متوسطه الحجم بقصد التعاطي، وبالكشف عنه، تبين أنه هارب من 650 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



- "التعافي بالأخضر".. ندوة توعوية للمزارعين في قرية هو بنجع حمادي



عقد جهاز شئون البيئة بقنا، والإدارة الزراعية بمدينة نجع حمادي، اليوم الأحد، ندوة ضمن ندوات حملة التعافي الأخضر، والاستفادة من المتبقيات سفير قصب السكر، في إعادة التدوير وعدم الحرق، وذلك في إطار مبادرة أتحضر للأخضر، ومبادرة سفير قصب السكر مورد لنا، بالتعاون مع مديرية الزراعة بقنا، بمقر الجمعية التعاونية الزراعية، بقرية هو بمدينة نجع حمادي.



- وفاة استشاري الأنف والأذن بفرشوط المركزي بفيروس كورونا



قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه توفي صباح اليوم الدكتور كامل لبيب كندس استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى فرشوط المركزي إثر إصابته بفيروس كورونا.



وتقدم وكيل وزارة الصحة بقنا بخالص العزاء لأسرة الطبيب، داعيًا الله أن يحفظ جميع المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي من الإصابة.

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الأحد، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفدا من بنك التعاون الدولي، برئاسة الدكتور محمد ندي من البنك الدولي.