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بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة المستقبل

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:41 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
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وقع الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، بروتوكول تعاون، يشمل كافة الأنشطه العلمية والبحثية والتدريبة؛ وذلك بهدف تحقيق أهداف بين الطرفيين في العديد من المجالات، منها الإعلام، والإنتاج، والتوزيع التليفزيوني والإلكتروي، وتبادل الخبرات، إلى جانب الاستفاده من الإمكانيات البشرية بينهم.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه بموجب هذا البروتوكول، تقدم جامعة المستقبل تخفيضات مادية لأبناء أعضاء نقابة الإعلاميين، للدراسة في الجامعة بقسم الإعلام السياسي، والاستعانة بالخبرات الإعلامية، والتي تحددها النقابة لإدارة القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها.

وأضافت النقابة أنها تهتم بالإدارة العلمية، والاستعانة ببيوت الخبرة في البحث العلمي، المتمثلة في الجامعات المصرية الرسمية والخاصة، وفي ذات الوقت، تقدم كل خبرتها وإمكانيتها، للمساعدة الإتلامية لكل المؤسسات، التي ترغب في التعاون معها.

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نقابة الإعلاميين طارق سعدة جامعة المستقبل الفجر

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