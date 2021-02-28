بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة المستقبل

وقع الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، بروتوكول تعاون، يشمل كافة الأنشطه العلمية والبحثية والتدريبة؛ وذلك بهدف تحقيق أهداف بين الطرفيين في العديد من المجالات، منها الإعلام، والإنتاج، والتوزيع التليفزيوني والإلكتروي، وتبادل الخبرات، إلى جانب الاستفاده من الإمكانيات البشرية بينهم.





وقالت النقابة في بيان لها، إنه بموجب هذا البروتوكول، تقدم جامعة المستقبل تخفيضات مادية لأبناء أعضاء نقابة الإعلاميين، للدراسة في الجامعة بقسم الإعلام السياسي، والاستعانة بالخبرات الإعلامية، والتي تحددها النقابة لإدارة القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها.



