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إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
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أعلن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق عن إصابته بفيروس كورونا، بعض تعرضه لوعكه صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب عبد الملك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمد الله علي كل حال، إيجابي كورونا دعواتكم ".

في سياق آخر أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

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