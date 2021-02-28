Advertisements

وزير الكهرباء أمام البرلمان: لدينا خطة لتحويل جميع العدادات لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
اجتمعت لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله؛ لمناقشة بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المنعقدة أول نوفمبر الجاري، لمتابعة عمل الوزارة، في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

من جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، إن الوزارة لديها خطة لتحويل جميع العدادات العادية إلى العدادات مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، مضيفا: "مفيش قارئ هيروح تاني بعدها"، وتعقيبا على مسألة الاستفادة من خريجي الهندسة وتعيينهم، متابعا: "الموجود حاليا أكثر من الاحتياج الفعلي، وأجرينا مسابقة لاختيار 1000 موظف فتقدم 140 ألفا".

وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه نبه على المسئولين أن لا تمييز لديه بين ابن الغفير وابن الوزير، والتشديد على اتباع الشفافية، وأن يكون المعيار هو الكفاءة، وأن تكون الأولية لابن الغفير قبل ابن الوزير طبقا لمعيار الكفاءة".

ووافق المجلس خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.



كما وافق المجلس صباح اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في مجموعه، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

ويسعى مشروع القانون، لمواكبة التطور التكنولوجى والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.


وتضمن مشروع القانون: أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.

‏2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.

3. ‏وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.




أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟

منذ ساعة و 14 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ 18 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة: ضريبة الـ1% للمحامين غير مستحقة عند تسجيل الشقة عن طريق القضاء (فيديو)

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحدد خليفة يورجن كلوب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ أقل من ساعتين

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

09:01 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات