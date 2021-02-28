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يوسف الشريف ينعى الفنان يوسف شعبان عبر "تويتر"

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان يوسف الشريف، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث نشر "الشريف" صورة له وعلق على الصورة قائلة:" "الفنان القدير يوسف شعبان في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله"".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنه من المقرر دفن الفنان الراحل يوسف شعبان، وذلك غدا الاثنين باكتوبر وخروج الجثمان من مستشفي العجوزة.

وتوفي الفنان يوسف شعبان، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورنا المستجد، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

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