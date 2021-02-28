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وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بمكتبه بديوان عام المديرية المحاسب خالد حسن، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، رافقه الأستاذ علاء المواردي، مستشار البنك الزراعي وذلك بحضور المهندس ياسر لطيف، مدير عام إدارة الاراضى والمياه والمهندس نصر مدير عام إدارة الخدمات خلال ذلك عقد وكيل الوزارة اجتماعا بخصوص كارت الفلاح من البنوك الزراعية والري الحديث.

تناول الأجتماع عن منظومة كارت الفلاح الذكى وذلك في إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

جاء ذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظة من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة أي فاينانس،، الذي يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه بالمحافظة
والعمل سويا فى سبيل إنجاح مشروع كارت الفلاح من خلال قيام البنك الزراعى بتوزيع وتفعيل بطاقة الحيازة الإلكترونية للمزارعين المسجلين على منظومة كارت الفلاح بالمحافظة من خلال قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية.

وايضا تسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للحائز مما يسهم فى ضبط الزمام المنزرع والمساعدة فى اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجية الزراعية وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج الى مستحقيه وتطوير العملية التسويقية للحالات الزراعية.
ومساهمة البنك في التسليم الكارت الذكي للمزارعين بدون صعوبه.

تحدثا ايضا عن الري الحديث وتعاون البنك الزراعي المصري، لتطوير وتحديث نظم الرى ببعض أراضي محافظة الفيوم والتى تستوجب تطويرها وتحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث.١ض١١ض١١ض١، حيث يسهم البنك فيه بتمويل التحول إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة، يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتفعيل دوره القومي في مجال التنمية الزراعية والريفية خاصة في مجال تطبيق النظم الزراعية الحديثة وصولًا للتنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات الريفية.

كما أعرب وكيل الوزارة عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الزراعة.
وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث
وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث
وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث
وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث
وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث
وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث
وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث
وكيل زراعة الفيوم يستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي للتعاون معنا في كارت الفلاح والري الحديث

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