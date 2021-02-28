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"تشريعية النواب" تكشف تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تمت الموافقة من حيث المبدأ على تأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري على أن يتم مناقشة التفاصيل في جلسة غد الاثنين.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البرلمان يعمل من أجل المواطن طالما مشروعة وتحقق مصالحه وأن اللجنة التشريعية ستعرض مجمل التعديلات على الجلسة العامة.

وأوضح أبرز تعديلين تأجيل العمل بالقانون وفصل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق عن القانون وتم حذف فقرة المرافق بالكامل ليعود العمل بما كان من قبل.

وأضاف أنه بخصوص ضريبة التصرفات العقارية سيتم التعديل بخفض النسبة ل1% حال بيع العقار للمرة الثانية في عام واحد على أن يتم الابقاء على 2.5 % كما هي ولكن دون إلزام من يطلب التسجيل بدفعها.

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