صلاح عبدالله يحكي أخر موقف بينه وبين يوسف شعبان





أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث نشر "عبدالله" صورة له وعلق على الصورة قائلة:" من سنتين وشهرين وفي حفل قنوات النيل،دنيا وإيمي شدوني عشان أقعد معاهم وأول ماشفته قمت وقلتلهم هروح أسلم عالأستاذ قالولي خدنا معاك والنبي وكان اللقاء الأخير ياسيد، أرجوكم الفاتحة والدعاء للجميل الأصيل الكبير القدير المحسن الممتاز الرائع العملاق الفنان #يوسف_شعبان".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنه من المقرر دفن الفنان الراحل يوسف شعبان، وذلك غدا الاثنين باكتوبر وخروج الجثمان من مستشفي العجوزة.



وتوفي الفنان يوسف شعبان، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورنا المستجد، عن عمر يناهز 85 عامًا.



وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.



يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

