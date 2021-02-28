"الأعلى للثقافة" يكشف موعد التاريخ النهائي للمشاركة بجائزة "المبدع الصغير"

وصف هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، جائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس بالمتفردة، معلنًا عن الشروط الواجب توافرها للمتقدم لنيل هذه الجائزة.



وقال "عزمي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن هذه الجائزة مخصصة لأطفال من سن 5 سنوات وحتى 18 سنة، مقسمة على مرحلتين الأولى من سن خمس سنوات إلى 12 سنة، والثانية من فوق 12 سنة وحتى 18 سنة.



وأضاف "هذه الجائزة مفتوحة لكل الأطفال في جميع محافظات مصر ومناطقها بشرط أن يكون مصري، وسيكون له عائد مادي وهي رسالة إلى الأطفال بأن الدولة لن تترك الطفل طالما أن لديه موهبة، وهي ليست مسابقة عادية ولكنها جائزة دولة".



وتابع "لن نطلب ترشيحات من أي جهة لأننا لا نريد أن يكون هناك أي وساطة وتركنا الحرية لتقدم الطفل مباشرة إلى المجلس الأعلى للثقافة، والتاريخ النهائي للمشاركة في مسابقة المبدع الصغير هو 25 مارس، ومن المقرر أن يقام حفل إعلان الجوائز في النصف الأول من يونيو القادم، وستكون جائزة سنوية على غرار جوائز الدولة للكبار واعتبارًا من العام المقبل ستكون هناك مواعيد محددة لهذه الجائزة ".

