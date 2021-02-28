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استشاري: السمنة المفرطة تؤثر على القدرة الإنجابية

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة مضرة سواء على المستوى الاجتماعي أو الصحي، خلاف أنها تعوق العمل، خاصة في فترة الشباب.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن السمنة المفرطة تؤثر على القدرة الإنجابية لدى السيدات، فمعظم السيدات التي تعاني من تكيس المبايض، أو تأخر في الإنجاب يعانون بالسمنة المفرطة، ومن الصعب معالجة تأخر الإنجاب دون خفض الوزن.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الشباب يعاني من الكبد الدهني، وهذا يعوق الكبد في القيام بوظائفه الطبيعية في التخلص من السموم، وهذا الأمر ليس له علاج سوى خفض الوزن.

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