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استشاري يكشف خطورة السمنة على الرجل والمرأة قبل الزواج

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن السمنة تمثل خطورة كبيرة على الصحة الجنسية للرجل والمرأة المقبلين على الزواج، فإذا لم تكن تشعر بالراحة النفسية وأنت تعاني من السمنة، فمن الطبيعي أن تتجه حالتك النفسية إلى الأسوأ بعد الزواج، مشيرًا إلى أن فقدان الوزن الزائد يساعدك على الشعور بإيجابية اتجاه نفسك، حيث أن الغذاء الصحي المتوازن والتمارين الرياضية المنتظمة يمكن بهما الحصول على الجسم المثالي.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك علاقة كبيرة بين الإصابة بالسمنة والتي يلازمها الخمول وبين ضعف خصوبة الرجل وقلة فرصه فى الإنجاب، حيث تبدأ حالة الحيوان المنوي في التدهور عند إصابة الرجل بالسمنة والبدانة ويصبح الرجل غير قادر على الإنجاب بسبب عدم كفاءة حيواناته المنوية.

وتابع أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس أن الأسباب النفسية عديدة منها المشكلات الزوجية والعائلية، القلق والاكتئاب، العقد الجنسية، الخوف من الفشل والشعور بالذنب، ضعف الثقة بالنفس، التجارب الجنسية الخاطئة، وغير ذلك.

وأشار إلى أن العلاج الجنسي يعمل على تبديد المخاوف وتعديلها، وتصحيح المعلومات الخاطئة حول الأمور الجنسية، وعلى إزالة الحساسية السلبية المرتبطة بالأداء الحميمي، وعلى عدد من التدريبات المشتركة مع الشريك الزوجي بهدف إعادة الثقة والأمان بينهما، وإعادة الاستجابة الطبيعية.

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