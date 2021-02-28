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رئيس "محلية البرلمان" يطالب بتوضيح الضوابط اللازمة لمنظومة إعلانات الطرق الداخلية

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، بشأن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية.

وطالب السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، بتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للسيطرة على منظومة اعلانات الطرق الداخلية، والتي من شأنها الارتقاء بالمستوى الإعلاني مع المحافظة على المظهر العام، مؤكدا أن الإعلانات من أهم الموارد الرئيسية التي تدعم صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظات.

وأشار "السجيني" إلى أن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية يتم من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، يستهدف فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة.

من جانبه، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن القانون سيغطي كل الطرق العامة والداخلية والفرعية، ولن يكون هناك سحب لاختصاص أي جهة، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الأسس والمعايير، وسوف تُراعى طبيعة كل محافظة، وستكون الضبطية القضائية لجميع العاملين بالتنسيق بين وزير العدل والوزير المختص.

ووافق المجلس خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

كما وافق المجلس صباح اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في مجموعه، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

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