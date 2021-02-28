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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام شيفيلد

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب التشكيل الأساسي لمواجهة شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

   

وجاء تشكيل ليفربول أمام شيفيلد كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

 

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.

 

خط الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا.

 

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

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