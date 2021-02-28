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نشأت الديهي يُحذر: هناك بوادر حرب باردة ومعركة على منطقة القطب الشمالي

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بوادر أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة وكندا من جانب وروسيا والصين من جانب أخر وكأن هناك طرق على أبواب حرب باردة جديدة، ومعركة على منطقة القطب الشمالي الذي تسيطر عليه الصين، مؤكدًا أننا أمام إعادة تشكيل العالم والقوى.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، قال خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي للقوى السياسية المحافظة في أورلاندو بولاية فلوريدا إن سياسة إدارة جو بايدن، تجاه الصين ستضعف الاقتصاد الأمريكي وتمنح بكين ميزة، ونوه بأن أن وقف بناء خط أنابيب Keystone XL الممتد من كندا إلى الولايات المتحدة "دمر" عشرة آلاف وظيفة، وشكك في أن السلطات ستفي بوعدها بتوظيف الموظفين المفصولين في الشركات المنتجة للبطاريات الشمسية.

وتابع، أن هناك إجراءات أمريكية كندية مشتركة انتقدها الحزب الجمهوري، ولأول مرة تظهر الإدارة الأمريكية السابقة وتبدأ في الهجوم والانتقاد لقرارات الإدارة الأمريكية الجديدة، موضحًا أن هناك نوع من التحرش العسكري بين واشنطن وبكين.

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