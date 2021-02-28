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المخرج عمرو عرفه يحكي موقف مع الفنان يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب المخرج عمرو عرفة، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث نشر "عرفة" صورة له وعلق على الصورة قائلة:" بيقولك معدن البشر بيبان في السفر، وأنا سافرت معاه أبعد بلاد الله، كوبا، وعرفت النُبل وأخلاق ولاد البلد، كنا بنصور فيلم وللأسف لم يكتمل وتركته وترك العمل من أجلي، وداعًا لرجل ندُر في هذا الزمان.. نسألكم الفاتحة".".

وتوفي يوسف شعبان، ظهر الأحد، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عضو مجلس نقابة المهن التثميلية، عزوز عادل: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير ⁧يوسف شعبان، ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

كانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت دخول يوسف شعبان غرفة العناية المركزة في مستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

من أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.

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