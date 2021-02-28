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وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير شيء مشرف

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن جائزة المبدع الصغير تهدف إلى دعم صغار المبدعين والموهوبين في الشعر والغناء والثقافة، مشيرة إلى أن قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر مليئة بالمبدعين، وحصول الطفل من سن 5 سنوات إلى 18 سنة على جائزة هي سابقة لم تحدث من قبل.

وقالت "إيناس"، إن رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير شيء مشرف ودعم كبير لنا، منوهة أنها أعنلت اليوم عن كافة التفاصيل المتعلقة بجائزة المبدع الصغير.

وأوضحت الوزيرة، أن جائزة المبدع الصغير هدفها بناء جيل مفكر متطور، وتمثل قيمة كبيرة وفكرة مبتكرة، منوهة أن أفرع الجائزة تتنوع كل عام، وتشمل تخصصات معينة لا يوجد مثلها في العالم، مؤكدة أن التضامن والدولة ترعاها، لذا تعد الوحيدة من نوعها في القارة الأفريقية والوطن العربي.

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