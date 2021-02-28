وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير شيء مشرف

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وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير شيء مشرف
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:05 م
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن جائزة المبدع الصغير تهدف إلى دعم صغار المبدعين والموهوبين في الشعر والغناء والثقافة، مشيرة إلى أن قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر مليئة بالمبدعين، وحصول الطفل من سن 5 سنوات إلى 18 سنة على جائزة هي سابقة لم تحدث من قبل.
وقالت "إيناس"، إن رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير شيء مشرف ودعم كبير لنا، منوهة أنها أعنلت اليوم عن كافة التفاصيل المتعلقة بجائزة المبدع الصغير.
وأوضحت الوزيرة، أن جائزة المبدع الصغير هدفها بناء جيل مفكر متطور، وتمثل قيمة كبيرة وفكرة مبتكرة، منوهة أن أفرع الجائزة تتنوع كل عام، وتشمل تخصصات معينة لا يوجد مثلها في العالم، مؤكدة أن التضامن والدولة ترعاها، لذا تعد الوحيدة من نوعها في القارة الأفريقية والوطن العربي.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر مليئة بالمبدعين، وحصول الطفل من سن 5 سنوات إلى 18 سنة على جائزة هي سابقة لم تحدث من قبل.
وقالت "إيناس"، إن رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير شيء مشرف ودعم كبير لنا، منوهة أنها أعنلت اليوم عن كافة التفاصيل المتعلقة بجائزة المبدع الصغير.
وأوضحت الوزيرة، أن جائزة المبدع الصغير هدفها بناء جيل مفكر متطور، وتمثل قيمة كبيرة وفكرة مبتكرة، منوهة أن أفرع الجائزة تتنوع كل عام، وتشمل تخصصات معينة لا يوجد مثلها في العالم، مؤكدة أن التضامن والدولة ترعاها، لذا تعد الوحيدة من نوعها في القارة الأفريقية والوطن العربي.
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