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مجلس الوزراء يكشف 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه كان من الطبيعي أن تستجيب الحكومة للناس بإعادة النظر في قانون الشهر العقاري، بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الحكومة اجتمعت اليوم لمناقشة بعض النقاط الهامة بخصوص هذا القانون، وتم الاتفاق على عدة قرارات أولها إرجاء تنفيذ القانون للتشاور حول بعض التعديلات والبنود بشأنه حتى ٣١ ديسمبر المقبل لحين الوصول لصيغة تضمن حق الدولة، مع مراعاة المواطن.

واستكمل أن هذا القانون عندما يتم تطبيقه في ديسمبر المقبل، سيكون تم تعديله، وفقا لمزيج بين مقترحات الحكومة والنواب.

وذكر أنه تم الاتفاق على الفصل بين تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وبين تسجيل الوحدات، موضحا أن من سيذهب لتسجيل وحدته لن يطلب منه سداد هذه الضريبة على أن تتولى مصلحة الضرائب هذا الأمر.

وواصل أنه تم الاتفاق على ضرورة الفصل بين تسجيل الوحدات السكنية وبين المرافق، مشيرا إلى أنه يمكن لأي مواطن لم يسجل وحدته السكنية أن يتقدم لشركات المرافق للحصول على الخدمة بشكل عادي.

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