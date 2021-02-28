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قلق أمني في الهند بعد وصول "القنابل اللاصقة" إلى كشمير

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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تشعر قوات الأمن في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند بالقلق الشديد لوصول القنابل المغناطيسية الصغيرة في الآونة الأخيرة إلى المنطقة المتنازع عليها.

                       

وقال مسؤولون أمنيون لـ"رويترز" إن السلطات ضبطت "القنابل اللاصقة" التي يمكن تثبيتها في المركبات وتفجيرها عن بعد خلال مداهمات في الشهور الماضية في منطقة جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الاتحادية.

 

وقال فيجاي كومار قائد الشرطة في وادي كشمير "إنها عبوات ناسفة بدائية الصنع وقوية للغاية"، وأضاف "ستؤثر بالتأكيد على السيناريو الأمني الحالي باعتبار أن حجم وتكرار تنقلات قوات الأمن بالمركبات كبير في وادي كشمير".

 

وصرح مسؤول أمني كبير بأن القنابل التي ضبطتها السلطات في كشمير لم تنتج في الإقليم، مشيرا إلى أنه "يتم تهريبها من باكستان".

 

ويثير وصول القنابل اللاصقة إلى كشمير، ومن بينها 15 قنبلة ضبطت خلال مداهمة في فبراير، مخاوف من امتداد أسلوب مقلق منسوب لمقاتلي "طالبان" في أفغانستان القريبة إلى الصراع الهندي الباكستاني حول كشمير.

 

وشهدت أفغانستان في الشهور الماضية سلسلة من الهجمات بالقنابل اللاصقة استهدفت رجال أمن وقضاة ومسؤولين حكوميين ونشطاء وصحفيين.

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كشمير قنابل لاصقة قلق امني الهند

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