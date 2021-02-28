"مش كله تمام".. الباز لـ"وزير التعليم": هناك مشاكل في سيستم امتحانات الثانوية

أكد الإعلامي محمد الباز، أنه يدعم مشروع تطوير التعليم في مصر، ولكن هناك مشاكل في سيستم امتحانات الثانوية العامة يجب حلها، حتى يحصل الطالب المجتهد على حقه.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الوزير طارق شوقي بعد فشل 10% من طلاب أول ثانوي في دخول امتحان اللغة العربية صرح بأن هؤلاء الطلاب سوف ينجحوا، ولن يعاد لهم الامتحان، مشيرا إلى أن هذا ليس حلا، لأن مجهود الطالب المتفوق "ضاع".



وأكد "الباز"، أن وزير التعليم متحمس جدا لفكرة تطوير التعليم، ووسط هذا الحماس يرى الوزير أنه لابد من حدوث مشاكل وأنه لا يوجد نظام ناجح بنسبة 100%.



وتابع: "أنا أحد الداعمين لمشروع تطوير التعليم في مصر، لأن التعليم هو وسيلة الحراك الاجتماعي، ومن الممكن أن لا تمتلك أي مال، ولكن تستطيع بتفوقك في التعليم أن تحصل على كل ما تريد".



وواصل: "أقول للوزير هناك مشاكل بتحصل في أولاد بيذاكروا وكويس جدا وأولياء أمور بيتعبوا مع أولادهم وهؤلاء يشعرون بالعبثية بسبب جروبات الغش المنتشرة على تليجرام، ولجان الغش الإلكترونية".