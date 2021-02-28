عمرو سعد يعلق على وفاة الراحل يوسف شعبان :" ما كنتش اتخيل أن يكون المشهد الأخير"





أعرب الفنان عمرو سعد، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".



حيث نشر "سعد" صورة له وعلق على الصورة قائلة:" ما كنتش أتخيل أن يكون المشهد الأخير، وداعًا الأب والأستاذ الكبير يوسف شعبان".



وتوفي يوسف شعبان، ظهر الأحد، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب عضو مجلس نقابة المهن التثميلية، عزوز عادل: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير ⁧يوسف شعبان، ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".



كانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت دخول يوسف شعبان غرفة العناية المركزة في مستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.



يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.



من أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.



