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تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على نص مشروع قانون الأحوال الشخصية بحبس الرجل، حال إخفائه زواجه من امرأة أخرى على زوجته.

وقالت "صالح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن إعلام الزوج زوجته في حال الزواج عليها بأخرى أمر واجب، لأن الزوجة من حقها أن تطلب الطلاق للضرر في هذه الحالة.

ولفتت إلى أنها لا تؤيد حبس الزوج في حال اخفائه على زوجته بالزواج بأخرى، معقبة: "لا عقوبة إلا من الله تعالى، ولا أؤيد حبس الزواج تمامًا في هذه الحالة".

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