الفيوم : لا نعلم أسباب عدم خوض المباريات على ستاد الفيوم ونطالب المحافظ بالتدخل







كشف ممدوح مصطفى مدير الكرة بالفيوم عن الصعوبات التى يواجهها فريفة خلال مشواره بالموسم الحالى بالقسم الثاني ، مطالبا محافظ الفيوم بالتدخل .



وقال مصطفى: منذ ثلاث سنوات المقاصة والفيوم ممنوعين من اللعب علي استاد الفيوم والذى يعتبر أفضل استاد في الصعيد والسبب غير معلوم.



وتابع بقوله : طرقنا جميع الابواب من أجل أن نلعب مبارياتنا علي ملعبنا الذي نؤدي تدريباتنا عليه ولكن أمن الفيوم لا يوافق بدون إبداء أسباب ولذلك نلعب جميع مبارياتنا الرسمية خارج محافظة الفيوم علي ملاعب الاسيوطي بمحافظة بني سويف .



واختتم بقوله : كيف نلعب جميع مباريات الدوري خارج الفيوم ومنها مباريات بني سويف والتليفونات وسمسطا وهي من أندية بني سويف نحن لا نطلب المستحيل بل نطلب حق مشروع لنا وهو أن نكون مثل الأندية الجماهيرية التي تلعب علي ملعبها ومنها بني سويف والمنيا وقنا وسوهاج خاصة أن ملاعب هذه الفرق أقل بكثير من كفاءة ملعب الفيوم الذي يعد من أفضل 10ملاعب في مصر وأفضل ملعب في الصعيد علي الاطلاق.



