انطلاقة المباراة.. ليفربول (0 / 0) شيفيلد يونايتد - لحظة بلحظة.. الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وجاء تشكيل ليفربول أمام شيفيلد كالتالي:





حراسة المرمى: أدريان.





خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.









خط الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا.









خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني









ونقدم لكم أحداث مواجهة ليفربول أمام شيفيلد:





د1: انطلاقة قوية من ليفربول للبحث عن الهدف الأول في شباك شيفيلد يونايتد



